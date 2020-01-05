الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحكومة تحذر الحوثيين من مغامرات قد تحوّل اليمن إلى ساحة للصراع الدولة

الحكومة تحذر الحوثيين من مغامرات قد تحوّل اليمن إلى ساحة للصراع الدولة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

حوثيون

*يمن برس -متابعات

حذرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية من تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة الماضية، بغارة جوية اميركية في العاصمة العراقية بغداد.



وقال وزير الاعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي "نحذر الحوثيين من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني - أميركي وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الإيراني وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو انه حرص إيراني في عدم التورط بمواجهة مباشرة مع أميركا".



واعتبر الإرياني أن أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين في اليمن والتي تصنفها تقارير الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميا".



وبحسب الإرياني فإن"البيانات والتصريحات التي أصدرها مرتزقة طهران من قيادات جماعة الحوثي منذ لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما يسمونه "عملية الرد". ‏



وأشار الوزير إلى أن "‏الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن غاليا جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، حد وصفه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية من تحويل اليمن إلى ساحة صراع دولية على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الجمعة الماضية، بغارة جوية اميركية في العاصمة العراقية بغداد.وقال وزير الاعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي "نحذر الحوثيين من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني - أميركي وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الإيراني وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو انه حرص إيراني في عدم التورط بمواجهة مباشرة مع أميركا".واعتبر الإرياني أن أي مغامرات جديدة سيفتح الباب على المجهول ويضاعف المأساة الإنسانية للمدنيين في اليمن والتي تصنفها تقارير الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميا".وبحسب الإرياني فإن"البيانات والتصريحات التي أصدرها مرتزقة طهران من قيادات جماعة الحوثي منذ لحظة إعلان مقتل قاسم سليماني تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الإيراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما يسمونه "عملية الرد". ‏وأشار الوزير إلى أن "‏الشعب اليمني عانى الأمرين وما زال يدفع الثمن غاليا جراء انقلاب المليشيا الحوثية ومحاولات نظام طهران تحويل اليمن الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، حد وصفه.







الحكومة الحوثيون سليماني



شارك الخبر أصدقاءك:



116

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







