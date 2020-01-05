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مسلحون يقطعون الخط الرئيسي الرابط بين تعز وعدن في منطقة السمسرة

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مسلحون في الخط الرئيسي بالسمسرة

*يمن برس -خاص

أقدم مجموعة من المسلحين مساء اليوم الأحد على قطع الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن والذي يعد الشريان الوحيد للمحافظة.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مسلحين بقيادة "رائد الحاج" والذي يعمل ضابطا في اللواء 35 قاموا بقطع الطريق في منطقة السمسرة جنوبي تعز.





وأضافت المصادر أن قطع الطريق كانت على خلفية مطالب الحاج بإلقاء القبض على قتلة شقيقه الذي قتل على يد مسلحين أمام نادي الصقر بمدينة تعز قبل أكثر من عام.



وتعد طريق التربة تعز الشريان الوحيد للمحافظة منذ اطباق الحوثيين الحصار على المحافظة من جميع الاتجاهات قبل أكثر من أربعة أعوام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مجموعة من المسلحين مساء اليوم الأحد على قطع الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن والذي يعد الشريان الوحيد للمحافظة.وقالت مصادر محلية لـ"يمن برس" إن مسلحين بقيادة "رائد الحاج" والذي يعمل ضابطا في اللواء 35 قاموا بقطع الطريق في منطقة السمسرة جنوبي تعز.وأضافت المصادر أن قطع الطريق كانت على خلفية مطالب الحاج بإلقاء القبض على قتلة شقيقه الذي قتل على يد مسلحين أمام نادي الصقر بمدينة تعز قبل أكثر من عام.وتعد طريق التربة تعز الشريان الوحيد للمحافظة منذ اطباق الحوثيين الحصار على المحافظة من جميع الاتجاهات قبل أكثر من أربعة أعوام.







مسلحون تعز الخط الرئيسي



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