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في ظل توتر الأوضاع في المنطقة ..بريطانيا ترسل سفن "الأسطول الملكي" إلى خليج هرمز

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سفن الأسطول الملكي البريطاني

*يمن برس -متابعة خاصة

أرسلت بريطانيا سفن من "الأسطول الملكي" إلى خليج هرمز لمرافقة سفن الشحن التي ترفع العلم البريطاني، على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية.



وجاءت الخطوة البريطانية لحماية السفن التجارية البريطانية، يوم الأمس السبت، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية من السفر إلى المنطقة، وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.



ودعى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس "جميع الأطراف" إلى وقف تصعيد، لكن بدا أنه قدم بعض الدعم للولايات المتحدة لأول مرة عندما أعلن عن خطتة بتحريك السفن.





وبحسب "الإندبندنت" فإن ولاس أمر فرقاطة "HMS Montrose" ومدمرة "HMS Defender" بالعودة إلى الممر النفطي الرئيسي على الفور، مضيفا "ستتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا في هذا الوقت".



وأضاف والاس "بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها ضد أولئك الذين يشكلون تهديدا وشيكا لمواطنيها".



وكانت قد أوقفت البحرية البريطانية عمليات حراسة السفن في المضيق البحري في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد حادثة الاستيلاء على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في يوليو/ تموز الماضي، بحسب "الإندبندنت".



وتشهد المنطقة توترا على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية أودت بحياته بجانب مطار بغداد الدولي.



وكان وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب،قد صرح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.



وأضاف راب أن بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها وجنودها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أرسلت بريطانيا سفن من "الأسطول الملكي" إلى خليج هرمز لمرافقة سفن الشحن التي ترفع العلم البريطاني، على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية.وجاءت الخطوة البريطانية لحماية السفن التجارية البريطانية، يوم الأمس السبت، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية من السفر إلى المنطقة، وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.ودعى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس "جميع الأطراف" إلى وقف تصعيد، لكن بدا أنه قدم بعض الدعم للولايات المتحدة لأول مرة عندما أعلن عن خطتة بتحريك السفن.وبحسب "الإندبندنت" فإن ولاس أمر فرقاطة "HMS Montrose" ومدمرة "HMS Defender" بالعودة إلى الممر النفطي الرئيسي على الفور، مضيفا "ستتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا في هذا الوقت".وأضاف والاس "بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها ضد أولئك الذين يشكلون تهديدا وشيكا لمواطنيها".وكانت قد أوقفت البحرية البريطانية عمليات حراسة السفن في المضيق البحري في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد حادثة الاستيلاء على ناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في يوليو/ تموز الماضي، بحسب "الإندبندنت".وتشهد المنطقة توترا على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية أودت بحياته بجانب مطار بغداد الدولي.وكان وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب،قد صرح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.وأضاف راب أن بريطانيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه مصالحها وجنودها.







بريطانيا خليج هرمز سفن



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