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الانتقالي يصعّد عسكرياً في أبين ويدفع بتعزيزات جديدة إلى مناطق التماس
الأحد, 05 يناير, 2020 10:26:00 مساءً

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الانتقالي يصعّد عسكرياً في أبين ويدفع بتعزيزات جديدة إلى مناطق التماس
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*يمن برس - خاص

قالت مصادر ميدانية إن المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيزات عسكرية، جديدة اليوم الأحد، إلى مناطق التماس بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

وأوضحت المصادر لـ"يمن برس" أن تعزيزات من قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي تتكون من عشرات الأطقم العسكرية وصلت إلى منطقة يرامس في ضواحي مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن تعزيزات كبيرة من قوات الحزام والعمالقة الموالية للانتقالي وصلت إلى منطقة الشيخ سالم آخر مواقع قوات الحزام الامني باتجاه مدينة شقرة الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش.

ومنذ توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي في الخامس من نوفمبر الماضي، شهدت أبين مواجهات محدودة بين قوات الطرفين .




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خاص - يمن برس

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