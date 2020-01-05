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انهيار جنوني للريال اليمني وصعود صاروخي للدولار والسعودي
الأحد, 05 يناير, 2020 11:03:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الأحد في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 581 ريال
بيع: 583 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.2 ريال
شراء: 153.6 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 625 ريال
بيع: 628 ريال
الريال السعودي
شراء: 164.8 ريال
بيع: 165.3 ريال
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