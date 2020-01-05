زلة لسان نووية لنتنياهو تضعه في موقف محرج

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*يمن برس - متابعات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال اجتماع للحكومة أن بلاده ستتحول إلى قوة نووية.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن ما ذكره نتنياهو من تحويل بلاده إلى قوة نووية، كان مجرد زلة لسان حاول نتنياهو تفاديها بابتسامة خجولة تنم عن الإحراج.

ومن المعروف أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية لكنها تتحفظ على الإعلان عن أنها تمتلك أسلحة نووية إذ أنها تتبع منذ عقود سياسة تكتم حول القضية.

ووفقاً لرويترز، وقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عندما كان يقرأ تصريحات معدة سلفا بالعبرية بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال نتنياهو أن أهمية هذا المشروع هو "أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية"، ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا" "قوة في مجال الطاقة".. وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم ثم واصل تصريحاته.

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو أحد أكثر الساسة حنكة في إسرائيل.