نائب رئيس برلمان أطفال اليمن.. تعرف على خديجة عمران نجمة "ذا فويس كيدز"

*يمن برس - خاص

لفتت الطفلة اليمنية خديجة عمران أنظار الجميع في الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" على قناة MBC، مساء السبت، بأدائها الجميل وثقتها بنفسها وحضورها الطاغي على خشبة المسرح. لفتت الطفلة اليمنية خديجة عمران أنظار الجميع في الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس كيدز" على قناة MBC، مساء السبت، بأدائها الجميل وثقتها بنفسها وحضورها الطاغي على خشبة المسرح.

وتنتمي الطفلة الموهوبة خديجة علي صالح عمران إلى محافظة عمران (شمال اليمن) وتبلغ من العمر 12 ربيعاً وبدأت مسيرتها الفنية من عمر 3 أعوام بترديد عدد من الأناشيد والأغاني اليمنية. وبرزت النجمة الصغيرة خديجة عمران، من خلال مشاركاتها الفنية في العديد من الحفلات الغنائية والمهرجانات في مختلف المحافظات حتى نالت لقب أميرة الإنشاد في اليمن. ولدى خديجة العديد من الأناشيد والأغاني وزفات الأعراس والشيلات التي سجلتها بصوتها الجميل وجميعها موجوده على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب كما تملك صفحة رسمية على "فيسبوك" تنشر فيها آخر أعمالها الفنية. وفي أواخر العام 2017، انتخب برلمان الأطفال في العاصمة صنعاء الفنانة الصغيرة خديجة عمران نائباً لرئيس البرلمان، في جلسة شارك فيها نحو 70 برلمانياً وبرلمانية يمثلون كافة أطفال اليمن. واستطاعت الموهبة اليمنية خديجة عمران، أمس السبت، لفت أنظار الفانين عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي والجمهور في أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Voice Kids" على MBC1، "MBC مصر" "MBC العراق" وMBC5.





وأدت النجمة الصغيرة خديجة عمران أغنية ضناني الشوق التي غناها كبار الفنانين اليمنيين والخليجيين كفنان العرب محمد عبده بشكل مذهل واحساس راقي أجبر الفنان اللبناني عاصي الحلاني على اختيارها كأول عضو في فريقه في البرنامج وبذلك تأهلت للمرحلة الثانية وهي مرحلة المواجهة.





واعتبرت خديجة عمران من اليمن أن وصولها إلى هذا البرنامج هو حلم تحقق، وكشفت أنها تمرنت لوحدها لتطور موهبتها وهو الأمر الذي منحها ثقة في نفسها، وغنت أغنية "ضناني الشوق" لفنان العرب محمد عبده.





ويعرض برنامج "The Voice Kids" على MBC1، "MBC مصر" و"MBC العراق" وMBC5، كل سبت في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.





مشاركة الطفلة اليمنية خديجة عمران في برنامج «ذا فويس كيدز» وتأهلها لمرحلة المواجهة حملت لليمنين أملاً جديداً بأن الجيل القادم لا يزال يحمل رسالة الفن والحب وأن لايزال هنالك متسع للفرح رغم الحرب التي تشهدها البلاد.





جدير بالذكر أن الطفلة اليمنية الموهوبة ماريا قحطان شاركت في الموسم الماضي من البرنامج وقدمت أداءً مشرفاً مكنها من التأهل للحلقة النهائية والمنافسة على اللقب وهو مايتمناه اليمنيون للنجمة الواعدة خديجة عمران.















