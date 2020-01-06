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50 حالة إصابة بمرض الإيدز في مأرب
الإثنين, 06 يناير, 2020 01:32:00 صباحاً

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50 حالة إصابة بمرض الإيدز في مأرب
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*يمن برس - خاص
كشف تقرير صادر عن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) عن تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” خلال العام 2019.

وبحسب التقرير الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز في المحافظة 50 شخصاً خلال العام المنصرم.

ومنتصف العام 2018، حذرت الأمم المتحدة من تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في اليمن، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب المندلعة في البلاد.
 
يمن برس - 50 حالة إصابة بمرض الإيدز في مأرب



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خاص - يمن برس

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