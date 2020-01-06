50 حالة إصابة بمرض الإيدز في مأرب

*يمن برس - خاص

كشف تقرير صادر عن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) عن تفشي مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” خلال العام 2019.وبحسب التقرير الذي حصل "يمن برس" على نسخة منه، بلغ عدد المصابين بمرض الإيدز في المحافظة 50 شخصاً خلال العام المنصرم.ومنتصف العام 2018، حذرت الأمم المتحدة من تفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في اليمن، بعدما أظهرت إحصائيات أعدها برنامج أممي ارتفاعاً حاداً في معدلات الإصابة بالفيروس، بسبب ظروف الحرب المندلعة في البلاد.