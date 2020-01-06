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ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن ممارسة الجماع؟

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*يمن برس - متابعات

أثبتت الدراسات العلمية أن لممارسة الجماع العديد من الفوائد، منها نفسية وأخرى جسدية للزوجين، ولا شك أن الجماع ليس فقط إشباعاً للغرائز، بالرغم أن ممارسته يعد جزءاً أساسياً في الحياة الزوجية.



لكن هناك أسئلة كثيرة حول موضوع الجماع لقلة طرح الموضوع بشكل علمي، فمثلاً ماهي فوائد ممارسة الجماع وما هي أخطار وأضرار الابتعاد عنه؟



ماهي أضرار الابتعاد عن ممارسة الجماع؟



-أكثر ضرر ينتج عن قلة ممارسة الجماع بالنسبة للرجال هو ضعف الانتصاب، فكل الدراسات التي تنازلت الموضوع قالت أن الرجال البعيدين عن زوجاتهم يعانون بعد فترة من ضعف الإنتصاب.



-أضرار تصيب القلب: من المعروف أنه عند ممارسة الجماع، فإن ضربات القلب تتسرع سواء عند الزوج أو الزوجة، وهذا يؤدي إلى إفراز الهرمونات الذكورية والأنثوية، وبالتالي أيضاً فإن اهمال ممارسة الجماع لفترات طويلة سيؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.



-مشاكل ضغط الدم: الكثير من الدراسات خلصت إلى نتيجة مهمة هي أن ممارسة الجماع بانتظام يؤدي بالتدريج إلى انتظام مستوى ضغط الدم في جسم الزوج والزوجة.







هل للجماع فوائد صحية







بالنسبة للرجل: هناك دراسة سويدية أجريت حول الجماع وانعكاس ممارسته على الصحة، وخلصت الدراسة إلى أن معدل الوفيات عند الرجال الذين توقفوا نهائياً عن ممارسة العلاقة الحميمة في الشيخوخة هو مرتفع مقارنةً مع الرجال الذين يستمرون بممارستها خلال هذه المرحلة.



بالنسبة للمراة: ممارسة المرأة للعلاقة الحميمية بانتظام يؤدي إلى تقليل احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لديها. ووفقا لدراسة أجريت في ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من النساء، فإن جسد النساء اللواتي يمارسن العلاقة الحميمية أكثر من مرة بالأسبوع، يفرز بشكل أكبر مادة “الغلوبولين المناعي” ،وهي مادة هامة لمكافحة الأمراض.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أثبتت الدراسات العلمية أن لممارسة الجماع العديد من الفوائد، منها نفسية وأخرى جسدية للزوجين، ولا شك أن الجماع ليس فقط إشباعاً للغرائز، بالرغم أن ممارسته يعد جزءاً أساسياً في الحياة الزوجية.لكن هناك أسئلة كثيرة حول موضوع الجماع لقلة طرح الموضوع بشكل علمي، فمثلاً ماهي فوائد ممارسة الجماع وما هي أخطار وأضرار الابتعاد عنه؟ماهي أضرار الابتعاد عن ممارسة الجماع؟-أكثر ضرر ينتج عن قلة ممارسة الجماع بالنسبة للرجال هو ضعف الانتصاب، فكل الدراسات التي تنازلت الموضوع قالت أن الرجال البعيدين عن زوجاتهم يعانون بعد فترة من ضعف الإنتصاب.-أضرار تصيب القلب: من المعروف أنه عند ممارسة الجماع، فإن ضربات القلب تتسرع سواء عند الزوج أو الزوجة، وهذا يؤدي إلى إفراز الهرمونات الذكورية والأنثوية، وبالتالي أيضاً فإن اهمال ممارسة الجماع لفترات طويلة سيؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب.-مشاكل ضغط الدم: الكثير من الدراسات خلصت إلى نتيجة مهمة هي أن ممارسة الجماع بانتظام يؤدي بالتدريج إلى انتظام مستوى ضغط الدم في جسم الزوج والزوجة.هل للجماع فوائد صحيةبالنسبة للرجل: هناك دراسة سويدية أجريت حول الجماع وانعكاس ممارسته على الصحة، وخلصت الدراسة إلى أن معدل الوفيات عند الرجال الذين توقفوا نهائياً عن ممارسة العلاقة الحميمة في الشيخوخة هو مرتفع مقارنةً مع الرجال الذين يستمرون بممارستها خلال هذه المرحلة.بالنسبة للمراة: ممارسة المرأة للعلاقة الحميمية بانتظام يؤدي إلى تقليل احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لديها. ووفقا لدراسة أجريت في ولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من النساء، فإن جسد النساء اللواتي يمارسن العلاقة الحميمية أكثر من مرة بالأسبوع، يفرز بشكل أكبر مادة “الغلوبولين المناعي” ،وهي مادة هامة لمكافحة الأمراض.







صحة الجسم الجماع



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