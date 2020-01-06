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الأرز الجاف.. طريقة جديدة لإصلاح الهواتف المبتلة
الإثنين, 06 يناير, 2020 02:35:00 صباحاً

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الأرز الجاف.. طريقة جديدة لإصلاح الهواتف المبتلة
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*يمن برس - متابعات

يعاني الكثيرون من مشكلة تعرض الهاتف للبلل خاصة خلال فصل الشتاء بسبب هطول الأمطار أو الوقوع في بركة مياه، فضلا عن حالات انسكاب السوائل سواء في المنزل أو في العمل.

ولتفادي مشاكل تلف الهاتف أوضحت مجلة التكنولوجيا “t3n” الألمانية، أنه يتعين على المستخدم إيقاف الجهاز فورا للحيلولة دون حدوث أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.

ينصح بعد ذلك بتجفيف الهاتف الذكي، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، ولف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وحذرت “t3n” من استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الهاتف الذكي، مشددة على ضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.




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خاص - يمن برس

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