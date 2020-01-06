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ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية على العراق بعد الدعوة لرحيل القوات الأمريكية
الإثنين, 06 يناير, 2020 09:14:00 صباحاً

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ترامب يهدد بفرض عقوبات قاسية على العراق بعد الدعوة لرحيل القوات الأمريكية

*يمن برس - متابعات

 

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية ”لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها“.

وقال ترامب إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، ”سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير“.




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خاص - يمن برس

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