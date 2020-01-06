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تقلبات مخيفة في أسعار الصرف والفارق يتسع بين صنعاء وعدن (السعر الآن)
الإثنين, 06 يناير, 2020 02:24:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في ظل استقرار ملحوظ لأسعار الصرف في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 6 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 164.5
الدولار 625
الإماراتي : 167.5
العماني : 1602
ذهب كسر 21 : 26,700
(( أسعار البيع ))
السعودي 165.5
الدولار : 630.5
الإماراتي : 170
العماني : 1630
ذهب كسر 21 : 27,100
الأسعار في صنعاء
شراء السعودي : 153.3
بيع السعودي : 153.8
شراء الدولار : 582.5
بيع الدولار : 584.5
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