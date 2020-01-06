الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / تقلبات مخيفة في أسعار الصرف والفارق يتسع بين صنعاء وعدن (السعر الآن)

تقلبات مخيفة في أسعار الصرف والفارق يتسع بين صنعاء وعدن (السعر الآن)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في ظل استقرار ملحوظ لأسعار الصرف في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين



وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 6 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي :





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 164.5

⁦ الدولار 625

⁦ الإماراتي : 167.5

⁦ العماني : 1602

ذهب كسر 21 : 26,700





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي 165.5

⁦ الدولار : 630.5

⁦ الإماراتي : 170

⁦ العماني : 1630

ذهب كسر 21 : 27,100







الأسعار في صنعاء



شراء السعودي : 153.3

بيع السعودي : 153.8



شراء الدولار : 582.5

بيع الدولار : 584.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا في عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في ظل استقرار ملحوظ لأسعار الصرف في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيينوجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 6 يناير كما رصدها (يمن برس) على النحو الآتي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 164.5⁦ الدولار 625⁦ الإماراتي : 167.5⁦ العماني : 1602ذهب كسر 21 : 26,700(( أسعار البيع ))⁦ السعودي 165.5⁦ الدولار : 630.5⁦ الإماراتي : 170⁦ العماني : 1630ذهب كسر 21 : 27,100الأسعار في صنعاءشراء السعودي : 153.3بيع السعودي : 153.8شراء الدولار : 582.5بيع الدولار : 584.5







الريال الدولار الدرهم



شارك الخبر أصدقاءك:



507

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







