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مصرع قائد لواء وأبرز قادة المليشيا الحوثية بمواجهات مع الجيش الوطني في تعز
الإثنين, 06 يناير, 2020 02:44:00 مساءً

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مصرع قائد لواء وأبرز قادة المليشيا الحوثية بمواجهات مع الجيش الوطني في تعز
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*يمن برس -تعز
لقي قائد لواء في قوات مليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
 
وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، قبل قليل، أن قائد اللواء 17 مشاة لدى المليشيات الانقلابية، المدعو "علي عبدالرزاق الشرعي" والملقب بابو زيد، قتل بنيران الجيش الوطني في الربيعي، غرب المدينة، دون مزيد من التفاصيل.
 
وينحدر الشرعي لمنطقة حوث بمحافظة عمران، شمالي اليمن.
 
وكان قائد المليشيا في البرح "عبدالله عوبل" قد قتل قبل أيام في مواجهات مع قوات الجيش بجبهة البرح، ضمن خسائر كبيرة تتعرض لها المليشيا الحوثية في جبهات القتال بمحافظة تعز.


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خاص - يمن برس

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