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"نائب محافظ عدن" يُمنع من دخول ديوان المحافظة لهذا السبب!
الإثنين, 06 يناير, 2020 02:52:00 مساءً

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بدر معاون
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بدر معاون

*يمن برس -عدن
منعت مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، صباح اليوم، نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي، بدر معاون، من دخول ديوان المحافظة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقال نائب محافظ عدن الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون،إن مُسلحي الانتقالي منعوه من دخول ديوان المحافظة، "تنفيذاً لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي"، حد قولهم.

وأشار إلى أن المسلحين طالبوه بإحضار ترخيص من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وذلك إذا ما أراد دخول ديوان المحافظة.


وأوضح أنه سبق أن زاول نشاطه في ديوان المحافظة خلال الفترة القليلة الماضية دون أي عراقيل.


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خاص - يمن برس

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