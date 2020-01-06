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الملك سلمان يدعو إلى قمة عاجلة وسط مخاوف من امتداد التوتر إلى البحر الأحمر وخليج عدن
الإثنين, 06 يناير, 2020 03:02:00 مساءً

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الملك سلمان
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الملك سلمان

*يمن برس -متابعة خاصة
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إن "خلال الاجتماع سيتم إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية وخليج عدن"، موضحا أن "ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية وخليج عدن سيرفع للقادة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز".

وتابع: "تأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن".


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خاص - يمن برس

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