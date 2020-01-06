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إيقاف اعتماد إحدى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية في اليمن
الإثنين, 06 يناير, 2020 03:16:00 مساءً

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إيقاف اعتماد إحدى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية في اليمن
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*يمن برس -متابعات
قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية إنها أوقفت اعتماد إحدى الشركات لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية. 

وأوضحت اللجنة أن مكتبها الفني أوقف تأهيل واعتماد شركة الجزيرة للمقاولات والخدمات النفطية، لمزاولة نشاط استيراد المشتقات النفطية، بسبب تهربها من سداد كامل الرسوم الحكومية القانونية، وتقديمها بيانات غير حقيقية للشحنات التي تستوردها.

 وتختص اللجنة وفقاً لقرار "49" من الحكومة اليمنية، بتنظيم تجارة استيراد المشتقات النفطية، وتحديد رسوم حكومية من مختلف المنافذ، ومن ضمنها موانئ محافظة الحديدة، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين بانتظام. 

وكانت الحكومة أصدرت نهاية يونيو 2019، قراراً بهدف ضبط المواصفات الفنية لشحنات الوقود المستوردة، والتأكد من سلامتها وقانونية مصادر استيرادها وفقاً للمواصفات المحلية والمتطلبات الدولية، وحدّدت شركة مصافي عدن لتولي هذه المهام، إلى جانب تحديد شركات أجنبية أخرى لإصدار شهادة الفحص الفني للشحنات المستوردة.


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خاص - يمن برس

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