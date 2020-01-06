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من هو العميد"الخولاني" الذي عُين اليوم قائدا للشرطة العسكرية في تعز؟

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العميد الخولاني قائد الشرطة العسكرية في تعز

*يمن برس -خاص

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، قرارا بتعيين قائداً عسكرياً جديدا لقوات الشرطة العسكرية في محافظة تعز.



وذكرت مصادر عسكري، أن القرار قضى بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائدا للشرطة العسكرية خلفا للعميد جمال الشميري.





وحصل "يمن برس" على السيرة الذاتية للعميد الخولاني :

الاسم: عميد/ محمد سالم عبدالله حسن .

الجنسية : يمني .

المحافظة: تعز – مديرية المعافر.



المؤهلات:



_بكالوريوس علوم عسكرية كلية الطيران الدفاع الجوي عام 1998م.



_دورة صاعقة عام 1998م.



_دورة قادة سرايا عام 2000م.



_دورة مدربين تربية بدنية عام 2001م.



_دورة قادة كتائب مشاه عام 2008م.



المهام والأعمال التي كلف بها:



_مدرس بكلية الطيران والدفاع الجوي.



_قائد سرية الطيارين بالعند.



_مدير مكتب قائد مدرسة القتال بالحديدة.



_مدرس ومدرب على المشبهات الليزرية لفنون الرمايات من الاسلحة

المتوسطة والخفيفة.



_مساعد كبير المعلمين للتخطيط بمدرسة القتال بالحديدة.



_قائد كتيبة المختار بالحديدة.



_عمليات الجبهة الغربية بتعز.



_ركن تسليح محور تعز.



_قائد كتائب النصر بالمنطقة العسكرية الخامسة.



_قائد اللواء 82 مشاه بالمنطقة العسكرية الخامسة.



_قائد مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة.



_مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة لشئون التوجيه السياسي والمعنوي.



_شارك في تأسيس الجيش الوطني في مدينة تعز، واصيب في عملية فك الحصار عن تعز، وكان له دور بارزا في تأسيس الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة واصيب مرتين في معارك تحرير ميدي وحيران في محافظة حجة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، قرارا بتعيين قائداً عسكرياً جديدا لقوات الشرطة العسكرية في محافظة تعز.وذكرت مصادر عسكري، أن القرار قضى بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائدا للشرطة العسكرية خلفا للعميد جمال الشميري.وحصل "يمن برس" على السيرة الذاتية للعميد الخولاني :الاسم: عميد/ محمد سالم عبدالله حسن .الجنسية : يمني .المحافظة: تعز – مديرية المعافر.المؤهلات:_بكالوريوس علوم عسكرية كلية الطيران الدفاع الجوي عام 1998م._دورة صاعقة عام 1998م._دورة قادة سرايا عام 2000م._دورة مدربين تربية بدنية عام 2001م._دورة قادة كتائب مشاه عام 2008م.المهام والأعمال التي كلف بها:_مدرس بكلية الطيران والدفاع الجوي._قائد سرية الطيارين بالعند._مدير مكتب قائد مدرسة القتال بالحديدة._مدرس ومدرب على المشبهات الليزرية لفنون الرمايات من الاسلحةالمتوسطة والخفيفة._مساعد كبير المعلمين للتخطيط بمدرسة القتال بالحديدة._قائد كتيبة المختار بالحديدة._عمليات الجبهة الغربية بتعز._ركن تسليح محور تعز._قائد كتائب النصر بالمنطقة العسكرية الخامسة._قائد اللواء 82 مشاه بالمنطقة العسكرية الخامسة._قائد مدرسة القتال بالمنطقة العسكرية الخامسة._مساعد قائد المنطقة العسكرية الخامسة لشئون التوجيه السياسي والمعنوي._شارك في تأسيس الجيش الوطني في مدينة تعز، واصيب في عملية فك الحصار عن تعز، وكان له دور بارزا في تأسيس الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة واصيب مرتين في معارك تحرير ميدي وحيران في محافظة حجة.







العميد الخولاني الشرطة العسكرية تعز



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