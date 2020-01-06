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وزير يمني يكشف عن اتفاقية مع تركيا لتطوير المطارات والموانئ اليمنية

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*يمن برس -متابعة خاصة

كشف وزير يمني، عن وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ مطارات وشبكة الطرق اليمنية.



وقال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة، بحسب ماجاء في حوار مع الجزيرة نت، نشر الليلة الماضية.



وأضاف: "اتفقنا أثناء زيارتي إلى الشقيقة تركيا مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، على تشكيل لجان فنية يمنية- تركية مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، وكيفية تقديم الدعم لهذا القطاع واستثمار الأشقاء الأتراك فيه.



وتابع الجبواني: "بعد إتمام اللجان الفنية عملها سنوقع اتفاقية مع تركيا لنستفيد من شركاتها المختصة في مجال النقل، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت نجاحها على المستوى العالمي، وهو ما يشجعنا على عقد شراكات واتفاقيات معها".



واستطرد الوزير اليمني، "لدينا أكثر من 10 موانئ تطل على البحر الأحمر وبحر العرب، ولدينا مطارات كثيرة، وشبكة نقل بري واسعة، وهذا ما يجعلنا نتحمس للشراكة مع تركيا ونستعين بخبرات الأشقاء الأتراك لإعادة بناء البنى التحتية وتشغيل هذه الموانئ والمطارات، وإصلاح الطرق ووسائل المواصلات".



وكان الوزير الجبواني قد التقى مسؤولون أتراك نهاية الشهر الماضي، في أنقره، وعقد معهم مباحثات رسمية بشأن عقد اتفاقات بين البلدين في مجال النقل.



وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، منذ خمس سنوات، إلى تعطل معظم المطارات والموانئ اليمنية، بسبب سيطرة الحوثيين عليها وتحكم التحالف ببعضاً منها، إضافة إلى تهالك شبكات الطرق التي لم تتم صيانتها منذ سنوات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف وزير يمني، عن وجود ترتيبات فنية لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير موانئ مطارات وشبكة الطرق اليمنية.وقال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، انه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة، بحسب ماجاء في حوار مع الجزيرة نت، نشر الليلة الماضية.وأضاف: "اتفقنا أثناء زيارتي إلى الشقيقة تركيا مع وزير النقل التركي جاهد طورهان، على تشكيل لجان فنية يمنية- تركية مشتركة لدراسة الملفات المتعلقة بقطاع النقل البحري والجوي والبري في اليمن، وكيفية تقديم الدعم لهذا القطاع واستثمار الأشقاء الأتراك فيه.وتابع الجبواني: "بعد إتمام اللجان الفنية عملها سنوقع اتفاقية مع تركيا لنستفيد من شركاتها المختصة في مجال النقل، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت نجاحها على المستوى العالمي، وهو ما يشجعنا على عقد شراكات واتفاقيات معها".واستطرد الوزير اليمني، "لدينا أكثر من 10 موانئ تطل على البحر الأحمر وبحر العرب، ولدينا مطارات كثيرة، وشبكة نقل بري واسعة، وهذا ما يجعلنا نتحمس للشراكة مع تركيا ونستعين بخبرات الأشقاء الأتراك لإعادة بناء البنى التحتية وتشغيل هذه الموانئ والمطارات، وإصلاح الطرق ووسائل المواصلات".وكان الوزير الجبواني قد التقى مسؤولون أتراك نهاية الشهر الماضي، في أنقره، وعقد معهم مباحثات رسمية بشأن عقد اتفاقات بين البلدين في مجال النقل.وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، منذ خمس سنوات، إلى تعطل معظم المطارات والموانئ اليمنية، بسبب سيطرة الحوثيين عليها وتحكم التحالف ببعضاً منها، إضافة إلى تهالك شبكات الطرق التي لم تتم صيانتها منذ سنوات.







الجبواني المطارات تركيا



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