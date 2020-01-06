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بعد نانسي عجرم ..فنانة أخرى شهيرة تتعرض للسرقة

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تعبيرية

*يمن برس -متابعة خاصة

تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، اليوم الاثنين، لعملية سرقة، بعدما أقدم شخص مجهول على مهاجمة سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.



وذكرت الفنانة مي على التواصل الإجتماعي أن الحادثة وقعت أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة إبنها صباح اليوم الاثنين، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة، وفقا لبوابة الجمهورية الإلكترونية المصرية.



وقالت مي: "لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردني، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلني، وقطع الطريق أمامي، ونزل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتي وفتح الباب، وناداني باسمي طالبا مني الخروج من السيارة، وتمكنت من إخراج ابني والركض باتجاه الغابة حيث اختبأت واتصلت بعائلتي.



وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركاً السيارة، قائلة: "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو من جنسية عربية"، على حسب تعبيرها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرضت الفنانة اللبنانية مي مطر، اليوم الاثنين، لعملية سرقة، بعدما أقدم شخص مجهول على مهاجمة سيارتها في منطقة كسروان بجبل لبنان.وذكرت الفنانة مي على التواصل الإجتماعي أن الحادثة وقعت أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة إبنها صباح اليوم الاثنين، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة، وفقا لبوابة الجمهورية الإلكترونية المصرية.وقالت مي: "لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردني، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلني، وقطع الطريق أمامي، ونزل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتي وفتح الباب، وناداني باسمي طالبا مني الخروج من السيارة، وتمكنت من إخراج ابني والركض باتجاه الغابة حيث اختبأت واتصلت بعائلتي.وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركاً السيارة، قائلة: "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو من جنسية عربية"، على حسب تعبيرها.







نانسي عجرم فنانة السرقة



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