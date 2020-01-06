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"الغذاء العالمي" يستأنف طحن القمح في الحديدة بعد قصف الحوثيين للمطاحن
الإثنين, 06 يناير, 2020 04:28:00 مساءً

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مطاحن البحر الأحمر في الحديدة
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مطاحن البحر الأحمر في الحديدة

*يمن برس -الحديدة
أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، أنه استأنف طحن القمح في مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة (جنوب اليمن) مطلع يناير الجاري بعد توقفها لمدة أربعة أيام.

وقال المسؤول الإعلامي للبرنامج محمد عوض، إن البرنامج يعمل على مدار الساعة من أجل طحن وترحيل واحد وخمسين ألف طن من حبوب القمح المخزن في صوامع المطاحن.



وأشار عوض إلى أنه تم ترحيل أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة طن من المساعدات الإنسانية الضرورية من هذه المطاحن، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن.

وكان البرنامج أعلن تعليق طحن الحبوب المخصص لتقديم المساعدات الغذائية للسكان، عقب تعرض مطاحن البحر الاحمر لنيران المدفعية التي دمرت جزءا منها.

من جهته، أكد المدير الفني بمؤسسة مطاحن البحر الأحمر أنور الفقيه، في تصريح صحفي إنه وبعد القصف الحوثي نعمل في جو من الخوف والقلق، وخصوصاً العمال والسائقين وشركة التأمين.

وأوضح أن القصف طال سطح صوامع الدقيق و"الآن أصبحت معرضة للرياح والأمطار والشمس، مما يعرض المخزون للتلف".

وقال إن مصدر القذيفة التي أصابت سطح صوامع الدقيق أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين بمدينة الحديدة، محدثة فتحة في السقف.

وتتبادل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية الاتهامات بخرق الهدنة التي اعلنت في ديسمبر 2018 عقب مفاوضات ستوكهولم.

وكانت الحكومة الشرعية وميلشيا الحوثي الانقلابية وقعا في ديسمبر 2018 اتفاقاً في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية اممية قضى بانسحاب الحوثيين من الحديدة.


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خاص - يمن برس

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