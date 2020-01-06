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أبين..عصابة مخدرات تخطط لسرقة قارب للحزام الأمني وهذا ما حصل لها !

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*يمن برس -أبين

ضبطت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم، عصابة تهريب مخدرات، خططت لسرقة قارب يتبع قواتها في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب اليمن).



وأوضح مصدر في عمليات قطاع أحور بقوات الحزام الأمني في بيان أن قوة تابعة لها اشتبكت، فجر اليوم، مع أربعة أفراد يعدون لسرقة قارب يتبع الحزام الأمني في أحور، وألقت القبض على ثلاثة منهم، وفر الأخير".



ويسيطر المجلس الانتقالي على محافظة عدن وأبين منذ انقلابه على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي ورغم اتفاق الرياض المزمع توقيعه في الخامس من نوفمبر المنصرم إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال مسيطرا على هذه المحافظات فيما تتواجد الحكومة شكليا في عدن مع وجود تلميحات بطردها في أي لحظة من قبل الانتقالي .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ضبطت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم، عصابة تهريب مخدرات، خططت لسرقة قارب يتبع قواتها في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب اليمن).وأوضح مصدر في عمليات قطاع أحور بقوات الحزام الأمني في بيان أن قوة تابعة لها اشتبكت، فجر اليوم، مع أربعة أفراد يعدون لسرقة قارب يتبع الحزام الأمني في أحور، وألقت القبض على ثلاثة منهم، وفر الأخير".ويسيطر المجلس الانتقالي على محافظة عدن وأبين منذ انقلابه على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي ورغم اتفاق الرياض المزمع توقيعه في الخامس من نوفمبر المنصرم إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال مسيطرا على هذه المحافظات فيما تتواجد الحكومة شكليا في عدن مع وجود تلميحات بطردها في أي لحظة من قبل الانتقالي .







عصابة مخدرات الحزام الأمني أبين



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