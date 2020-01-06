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"جريمة غامضة" أرعبت الشارع المصري.. ذبح 7 أشخاص من أسرة واحدة
الإثنين, 06 يناير, 2020 05:12:00 مساءً

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"جريمة غامضة" أرعبت الشارع المصري.. ذبح 7 أشخاص من أسرة واحدة
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*يمن برس -متابعة خاصة
ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأحد، أن قوات الأمن تكثف جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عثر عليهم مذبوحين في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية غن قوات الأمن في البحيرة أنها تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، قاموا بإبلاغ الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، ثم فروا من مسرح الجريمة

وشيع مئات الأهالي جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة، وقال أحد أقارب الضحايا إنهم يترقبون ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبهة جنائية وراء الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح قطعية برقبة رب الأسرة وأطفاله وأن الضحايا زوج ووالدته وزوجته و4 من أولاده


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خاص - يمن برس

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