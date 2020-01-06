مقتل قائد المليشيا الحوثية وعدد من مرافقيه في مديرية قعطبة بالضالع

الضالع_خريطة

*يمن برس -الضالع

قتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي ميداني بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.وقال موقع الجيش"سبتمبر نت"، إن قوات الجيش، استهدفت، مساء الأحد، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة “باب غلق”.وأكد أن الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.ومنذ أيام تشهد جبهات محافظة الضالع مواجهات عنيفة إثر محاولة الميليشيا استعادة مواقع سبق أن خسرتها في معارك سابقة.