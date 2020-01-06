 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل قائد المليشيا الحوثية وعدد من مرافقيه في مديرية قعطبة بالضالع
مقتل قائد المليشيا الحوثية وعدد من مرافقيه في مديرية قعطبة بالضالع
الإثنين, 06 يناير, 2020 06:32:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الضالع_خريطة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
الضالع_خريطة

*يمن برس -الضالع
قتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي ميداني بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال موقع الجيش"سبتمبر نت"، إن قوات الجيش، استهدفت، مساء الأحد، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، في جبهة “باب غلق”.

وأكد أن الاستهداف عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين.

ومنذ أيام تشهد جبهات محافظة الضالع مواجهات عنيفة إثر محاولة الميليشيا استعادة مواقع سبق أن خسرتها في معارك سابقة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
420
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©