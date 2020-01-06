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وضع حجر الأساس لمشروع مطاحن وصوامع الغلال في المكلا
الإثنين, 06 يناير, 2020 07:56:00 مساءً

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وضع حجر الأساس لمشروع مطاحن وصوامع الغلال في المكلا
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*يمن برس -حضرموت
أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم الاثنين، وضع حجر الأساس لمشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة بالمنطقة الصناعية شرقي مدينة المكلا (شرق اليمن).

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن المشروع الذي سيقام على مساحة 35 ألف متر مربع بتكلفة بلغت سبعة مليارات ريال؛ سيوفر 120 فرصة عمل مباشرة، وسيعمل بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 500 طن من مادة الدقيق في اليوم.

وذكرت أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وافتتاحه بشكل رسمي بعد 18 شهرا.
 
وأوضح مدير عام الشركة فائز بن قربان أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في بناء المطاحن وصوامع الغلال والمرحلة الثانية سيتم خلالها بناء مصنع معكرونة فيما تشتمل المرحلة الثالثة على توسيع المرحلة الأولى.
 
وتشارك في المشروع مجموعة العمقي الاستثمارية وشركة بن قربان للتجارة والاستثمار وشركة بن جريبة والمخزوم.


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خاص - يمن برس

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