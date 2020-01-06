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مسؤول حكومي يدق ناقوس الخطر ويحذر من انهيار كارثي مرتقب

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*يمن برس -عدن

توقع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، أبوبكر باعبيد، انهياراً اقتصادياً خلال الفترة المقبلة مع قرب نفاد الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار.



وأكد باعبيد خلال لقاء جمعه، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً عيدروس الزبيدي في عدن، أن الوديعة السعودية، كان لها دورا هاما في استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.



وسحب المركزي اليمني في عدن 30 دفعة من الوديعة السعودية، التي تم توفيرها مطلع العام الماضي، 2018، ما يجعل ما تم صرفه حتى الآن يتجاوز نحو 1.85 مليار دولار.



وقال باعبيد إن "مستوى أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون لتسيير شؤون حياتهم اليومية خلال الفترة المقبلة مرتبط ارتباطاً مباشراً بوضعية تلك الوديعة، ومدى توافر النقد الاجنبي للمستوردين".



وأشار باعبيد إلى الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال والتجّار في العاصمة عدن لممارسة أعمالهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تعيشها العاصمة عدن والبلاد بشكل عام، لافتاً إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، على أسعار السلع الغذائية الأساسية.



واعتبر خبراء اقتصاد قرب نفاد الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار من البنك المركزي اليمني في عدن عاملاً أساسياً في تراجع قيمة الريال.



وتجاوز سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن حاجز الـ600 ريال، في حين يراوح في العاصمة صنعاء مكانه عند سعر 581 ريالاً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، أبوبكر باعبيد، انهياراً اقتصادياً خلال الفترة المقبلة مع قرب نفاد الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار.وأكد باعبيد خلال لقاء جمعه، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً عيدروس الزبيدي في عدن، أن الوديعة السعودية، كان لها دورا هاما في استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.وسحب المركزي اليمني في عدن 30 دفعة من الوديعة السعودية، التي تم توفيرها مطلع العام الماضي، 2018، ما يجعل ما تم صرفه حتى الآن يتجاوز نحو 1.85 مليار دولار.وقال باعبيد إن "مستوى أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون لتسيير شؤون حياتهم اليومية خلال الفترة المقبلة مرتبط ارتباطاً مباشراً بوضعية تلك الوديعة، ومدى توافر النقد الاجنبي للمستوردين".وأشار باعبيد إلى الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال والتجّار في العاصمة عدن لممارسة أعمالهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تعيشها العاصمة عدن والبلاد بشكل عام، لافتاً إلى التأثيرات السلبية لحالة عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار، على أسعار السلع الغذائية الأساسية.واعتبر خبراء اقتصاد قرب نفاد الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار من البنك المركزي اليمني في عدن عاملاً أساسياً في تراجع قيمة الريال.وتجاوز سعر صرف الدولار في العاصمة المؤقتة عدن حاجز الـ600 ريال، في حين يراوح في العاصمة صنعاء مكانه عند سعر 581 ريالاً.







انهيار باعبيد الغرفة التجارية ناقوس الخطر



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