قيادات حوثية تشارك في مراسيم تشييع قاسم سليماني في إيران

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*يمن برس - متابعة خاصة

شاركت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، بوفد ترأسه ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام، في مراسيم تشييع اللواء قاسم سليماني بطهران.

وقالت وسائل إعلام تابعة للمليشيا إن وفدها قدم واجب العزاء في مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قتل في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية فجر الجمعة الفائتة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، خرجت حشود غفيرة من جماعة الحوثيين(أنصار الله) والمناصرين لها، في مسيرة بصنعاء تنديداً بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني اللواء قاسم سليمان وأبو مهدي المهندس فجر الجمعة الفائتة في العاصمة العراقية بغداد.