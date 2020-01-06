القبض على مقيم يمني قتل سعودياً ودفنه بمنطقة صحراوية

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت الشرطة السعودية اليوم الإثنين، القبض على مقيم يمني متهم بقتل مواطن سعودي ودفنه بمنطقة صحرواية بالممملكة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً وفقاً لوسائل إعلام سعودية.

وأوضح أن الجريمة ارتكبت إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، وقيام الجاني بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.