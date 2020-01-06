 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / صنعاء..مسلحون حوثيون يختطفون فتاة من شارع حدة وشهود يكشفون الحادثة
صنعاء..مسلحون حوثيون يختطفون فتاة من شارع حدة وشهود يكشفون الحادثة
الإثنين, 06 يناير, 2020 09:31:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طقم حوثي في صنعاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
طقم حوثي في صنعاء

*يمن برس -صنعاء
اختطفت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، فتاة من أحد أحياء العاصمة صنعاء شمال اليمن .

وقال شهود عيان، إن مسلحين حوثيين يستقلون سيارة تويوتا "هايلوكس" بيضاء اللون قاموا في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم باختطاف فتاة من شارع حدة جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضح الشهود أن مليشيا الحوثي قامت بإشهار أسلحتها تجاه المارة ومنعت أي أحد من الاقتراب، وقامت باقتياد الفتاة إلى جهة مجهولة.

وتزايدت حوادث اختطاف واعتقال الفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصورة كبيرة، وسط صمت المجتمع المحلي والدولي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
475
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©