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صنعاء..مسلحون حوثيون يختطفون فتاة من شارع حدة وشهود يكشفون الحادثة

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طقم حوثي في صنعاء

*يمن برس -صنعاء

اختطفت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، فتاة من أحد أحياء العاصمة صنعاء شمال اليمن .



وقال شهود عيان، إن مسلحين حوثيين يستقلون سيارة تويوتا "هايلوكس" بيضاء اللون قاموا في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم باختطاف فتاة من شارع حدة جنوب العاصمة صنعاء.



وأوضح الشهود أن مليشيا الحوثي قامت بإشهار أسلحتها تجاه المارة ومنعت أي أحد من الاقتراب، وقامت باقتياد الفتاة إلى جهة مجهولة.



وتزايدت حوادث اختطاف واعتقال الفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصورة كبيرة، وسط صمت المجتمع المحلي والدولي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اختطفت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، فتاة من أحد أحياء العاصمة صنعاء شمال اليمن .وقال شهود عيان، إن مسلحين حوثيين يستقلون سيارة تويوتا "هايلوكس" بيضاء اللون قاموا في تمام الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم باختطاف فتاة من شارع حدة جنوب العاصمة صنعاء.وأوضح الشهود أن مليشيا الحوثي قامت بإشهار أسلحتها تجاه المارة ومنعت أي أحد من الاقتراب، وقامت باقتياد الفتاة إلى جهة مجهولة.وتزايدت حوادث اختطاف واعتقال الفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصورة كبيرة، وسط صمت المجتمع المحلي والدولي.







شارع حدة اختطاف صنعاء



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