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تحذير طبي: «الشخير» دليل على الإصابة بأمراض تؤدي إلى الوفاة
الإثنين, 06 يناير, 2020 09:45:00 مساءً

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تحذير طبي: «الشخير» دليل على الإصابة بأمراض تؤدي إلى الوفاة
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*يمن برس - متابعات

كثيراً منا يعتقدون أن “الشخير” أثناء النوم لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا من أنه يُنذر بأمراض خطيرة على صحة الإنسان، بحسب دراسة صادرة من الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم.

وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوباً بانقطاع النفس أثناء النوم، حيث ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وأشارت إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.




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خاص - يمن برس

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