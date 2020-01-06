شاب عشريني ينهي حياته بطريقة مؤلمة في إب(تفاصيل)

*يمن برس -إب
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن شاباً انتحر بإلقاء نفسه من بناية مكونة من عدة طوابق .
وذكرت المصادر، أن الشاب ألقى بنفسه من عمارة في منطقة "شبان" على خط إب ـ السياني جنوب مدينة إب.
وأوضحت المصادر، أن الشاب "م. ع. أ" نُقل إلى المستشفى بعد أن ألقى بنفسه من سطح عمارة منزلهم بمنطقة شبان، إلا أنه فارق الحياة وجرى دفنه مساء الأحد.
وتحدثت المصادر، بأن الشاب توقف عن عمله قبل أشهر وهو ما أصابه بحالة نفسية قادته إلى الانتحار.
ويأتي هذا في ظل تصاعد ضحايا وأرقام الانتحارات في محافظة إب والتي بلغت أكثر من 16 حالة خلال أشهر، والناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بفعل الحرب التي تشهدها البلاد والتي تسببت فيها مليشيا الحوثي.
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