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انهيار مخيف للريال وارتفاع كبير للأسعار بسبب تقلبات الصرف

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*يمن برس - خاص

تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الإثنيت في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي. يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات خصوصاً المحافظات المحررة. فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 583 ريال بيع: 585 ريال الريال السعودي شراء: 153.6 ريال بيع: 153.9 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 627 ريال بيع: 630 ريال الريال السعودي شراء: 165 ريال بيع: 165.3 ريال





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الإثنيت في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي. يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات خصوصاً المحافظات المحررة. فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 583 ريال بيع: 585 ريال الريال السعودي شراء: 153.6 ريال بيع: 153.9 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 627 ريال بيع: 630 ريال الريال السعودي شراء: 165 ريال بيع: 165.3 ريال







الريال اسعار الصرف



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