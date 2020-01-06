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انهيار مخيف للريال وارتفاع كبير للأسعار بسبب تقلبات الصرف
الإثنين, 06 يناير, 2020 10:09:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الإثنيت في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.
يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات خصوصاً المحافظات المحررة.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.6 ريال
بيع: 153.9 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 627 ريال
بيع: 630 ريال
الريال السعودي
شراء: 165 ريال
بيع: 165.3 ريال
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