 الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / انهيار مخيف للريال وارتفاع كبير للأسعار بسبب تقلبات الصرف
انهيار مخيف للريال وارتفاع كبير للأسعار بسبب تقلبات الصرف
الإثنين, 06 يناير, 2020 10:09:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انهيار مخيف للريال وارتفاع كبير للأسعار بسبب تقلبات الصرف
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الإثنيت في عدن والمحافظات المحررة فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي. يأتي ذلك وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في جميع المحافظات خصوصاً المحافظات المحررة. فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء الدولار الأمريكي شراء: 583 ريال بيع: 585 ريال الريال السعودي شراء: 153.6 ريال بيع: 153.9 ريال عدن: الدولار الأمريكي شراء: 627 ريال بيع: 630 ريال الريال السعودي شراء: 165 ريال بيع: 165.3 ريال


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
389
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©