الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على هذه المناطق

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*يمن برس - خاص

توقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس غداً الثلاثاء غائما جزئيا على سلسلة المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية، مع امكانية تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها أثناء الفترة المسائية.

وأوضح في نشرته الصادرة اليوم الإثنين، أنه من المتوقع تكون الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز).

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارد نسبيا أثناء ساعات المساء والصباح الباكر على مرتفعات محافظات (عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) وصحواً إلى غائم جزئياً على المناطق الصحراوية، مع رياح نشطة أحيانا، مثيرة للأتربة و الرمال، على أجزاء من صحاري محافظات (حضرموت، مأرب، شبوة، الجوف).

وتوقع المركز هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية، و ارخبيل سقطرى، خلال ساعات الصباح، فيما يحتمل تشكل خلاياً من السحب المزنية على أجزاء من السواحل الغربية، أثناء الفترة المسائية.