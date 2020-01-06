من بينها اليمن.. تشكيل تكتل للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

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*يمن برس - متابعات

أعلن اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تكتل جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة العربية السعودية.

ويحمل التكتل الجديد مسمى “مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”.

و الدول التي ضمها المجلس الجديد هي “السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، جيبوتي”.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية و الإفريقية المُطلة على البحر الأحمر و خليج عدن، أنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس