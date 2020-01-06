وكالة: الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات للخروج من البلاد

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*يمن برس - متابعات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الجيش الأمريكي أبلغ العراق مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواته تقوم بـ“اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق“.

وفي الرسالة التي ذكرت الوكالة أنها موقعة من العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحتها للوكالة، أورد الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم ”بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة“.

ولاحقا شكك متحدث باسم البنتاغون في صحة الرسالة المذكورة، وقال إنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها.