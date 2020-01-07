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هذه الأعراض تدل على التهاب الطحال.. حذار من تجاهلها
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 12:10:00 صباحاً

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هذه الأعراض تدل على التهاب الطحال.. حذار من تجاهلها
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*يمن برس - متابعات
إذا شعرت بآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار؛ فهذا قد يكون دليلًا على الإصابة بالتهاب الطحال، وعليك استشارة الطبيب فورًا.

ورأت الجمعية الألمانية للطب الباطني، أنه من الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال تضخّم الطحال مع إمكانية تحسسه، بالإضافة إلى شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى، ونزيف الأنف المتكرر، والحمى، والشعور العام بالتعب والإعياء.

وأوضحت الجمعية -حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية- أن الْتهاب الطحال يرجع لأسباب عدة؛ مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو أمراض المناعة؛ كالروماتيزم، وأمراض كرات الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي، وفقر دم حوض البحر المتوسط (ثلاسيميا)، أو تليّف الكبد، أو ورم الغدد اللمفاوية.

ويتم علاج التهاب الطحال بواسطة المضادات الحيوية أو الأدوية المثبطة للالتهابات، كما قد يتطلب الأمر استئصال جزء من الطحال أو استئصاله بالكامل في بعض الحالات.

جدير الذكر أن الطحال يؤدي العديد من الوظائف المهمة في الجسم؛ فهو يُعد جزءًا من جهاز المناعة، كما أنه يختص بتنقية الدم.




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خاص - يمن برس

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