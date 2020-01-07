بيان هام وعاجل من مجلس التعاون الخليجي

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*يمن برس - متابعات

أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً عاجلا بشأن التطورات في المنطقة بعد اغتيال سليماني.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في البيان إن "دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق". وطالب الأطراف المعنية بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.

ودعا الزياني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

و حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات ”لم يروا مثلها من قبل مطلقا“ إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.