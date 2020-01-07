روحاني يرد على ترامب ويهدد بسحق 290 هدف أمريكي

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*يمن برس - متابعات

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بضرب 290 هدف أمريكي ردا، على تهديد ترامب بضرب 52 هدف إيراني.

وقال روحاني في تغريدة على حسابه في تويتر:من يتحدثون عن الرقم 52 عليهم أن يتذكروا الرقم 290..لا تهددوا الشعب الإيراني أبدا.

وأشار ترامب في تهديده بضرب 52 هدف إلى أن هذا الرقم يعني عدد الأمريكيين الذين تم احتجازهم من قبل إيران إبان ثورتها عام 1979، في السفارة الأمريكية، بينما يعني الرقم 290 الذي ذكره روحاني، عدد ضحايا الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها أمريكا عام 1988م