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رونالدو يفتتح العام الجديد بهاتريك ويهدي اليوفي فوزاً ثميناً

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*يمن برس - متابعات

تغلب يوفنتوس على ضيفه كالياري، الإثنين، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.



وسجل أهداف يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (49، 67، 82)، وجونزالو هيجوايين (81).

وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس. تغلب يوفنتوس على ضيفه كالياري، الإثنين، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.وسجل أهداف يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو (49، 67، 82)، وجونزالو هيجوايين (81).وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.

وجاءت المحاولة الأولى في المباراة بالدقيقة 9، بتسديدة من ساندرو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

وأرسل رابيو كرة عرضية من الجانب الأيمن، سددها مباشرة رامسي في الدقيقة 13، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.



ومهد ساندرو كرة بالصدر على حدود منطقة الجزاء لرامسي في الدقيقة 19، ليسدد الويلزي كرة علت العارضة.



وواصل رامسي الإعتماد على التسديد من بعيد، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ذهبت في أحضان الحارس أولسين.



وتلقى ديبالا الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية من ماتويدي، إلا أنه سدد بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 28.



وفي الدقيقة 35، ارتقى ديميرال لكرة عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.



وظهر كالياري في المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 40 من هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها سيميوني الكرة إلى ناينجولان في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، إلا أن البلجيكي سدد إلى جوار القائم.



وحاول رونالدو فك التكتل الدفاعي لكالياري، بتسديدة من بعيد من الجانب الأيسر بالدقيقة 42، إلا أن كرته اصطدمت بالدفاع وذهبت سهلة في يد الحارس أولسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 49، بعدما استغل خطأ فادحًا من المدافع كلافان في التمرير، ليفتك الكرة وينفرد بأولسين ويراوغه، ويسجل الهدف الأول في المباراة.



وكاد اليوفي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما مرر ساندرو كرة أرضية مميزة لديبالا داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة أرضية تصدى لها أولسين لتصطدم بأقدام كلافان ويتصدى لها الحارس السويدي من جديد.



ومن هجمة مرتدة منظمة، أرسل ناينجولان كرة عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى له سيميوني مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 60.



وسدد ديبالا كرة قوية أبعدها أولسين من مخالفة نفذها على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 66، بعد تعرض ديبالا للإعاقة من قبل روج، نفذها رونالدو بنجاح، بتسديد كرة أرضية في الزاوية اليسرى للحارس، مسجلًا الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 67.

وأجرى ساري التبديل الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 70، بنزول هيجوايين على حساب ديبالا، ثم دفع بدوجلاس كوستا على حساب رامسي.



وسجل هيجواين الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 81، بعدما تلقى بينية مميزة من رونالدو في الجانب الأيسر، ليدخل بعدها إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية اصطدمت بدفاع كالياري وخادعت الحارس أولسين.



وتمكن رونالدو من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة من كوستا، لينفرد بأولسين ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.



وكاد يوفنتوس أن يسجل الهدف الخامس عبر هيجواين، إلا أن دفاع كالياري أخرج تسديدة الأرجنتيني من على خط المرمى في الدقيقة 88.



وسدد جواو بيدرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس برباعية نظيفة. وأرسل رابيو كرة عرضية من الجانب الأيمن، سددها مباشرة رامسي في الدقيقة 13، إلا أن كرته مرت إلى جوار القائم.ومهد ساندرو كرة بالصدر على حدود منطقة الجزاء لرامسي في الدقيقة 19، ليسدد الويلزي كرة علت العارضة.وواصل رامسي الإعتماد على التسديد من بعيد، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ذهبت في أحضان الحارس أولسين.وتلقى ديبالا الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية من ماتويدي، إلا أنه سدد بعيدًا عن المرمى في الدقيقة 28.وفي الدقيقة 35، ارتقى ديميرال لكرة عرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.وظهر كالياري في المباراة للمرة الأولى في الدقيقة 40 من هجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها سيميوني الكرة إلى ناينجولان في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، إلا أن البلجيكي سدد إلى جوار القائم.وحاول رونالدو فك التكتل الدفاعي لكالياري، بتسديدة من بعيد من الجانب الأيسر بالدقيقة 42، إلا أن كرته اصطدمت بالدفاع وذهبت سهلة في يد الحارس أولسين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 49، بعدما استغل خطأ فادحًا من المدافع كلافان في التمرير، ليفتك الكرة وينفرد بأولسين ويراوغه، ويسجل الهدف الأول في المباراة.وكاد اليوفي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، بعدما مرر ساندرو كرة أرضية مميزة لديبالا داخل منطقة الجزاء، الذي سدد بدوره كرة أرضية تصدى لها أولسين لتصطدم بأقدام كلافان ويتصدى لها الحارس السويدي من جديد.ومن هجمة مرتدة منظمة، أرسل ناينجولان كرة عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى له سيميوني مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 60.وسدد ديبالا كرة قوية أبعدها أولسين من مخالفة نفذها على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 63.وتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 66، بعد تعرض ديبالا للإعاقة من قبل روج، نفذها رونالدو بنجاح، بتسديد كرة أرضية في الزاوية اليسرى للحارس، مسجلًا الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 67.وأجرى ساري التبديل الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 70، بنزول هيجوايين على حساب ديبالا، ثم دفع بدوجلاس كوستا على حساب رامسي.وسجل هيجواين الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 81، بعدما تلقى بينية مميزة من رونالدو في الجانب الأيسر، ليدخل بعدها إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة أرضية اصطدمت بدفاع كالياري وخادعت الحارس أولسين.وتمكن رونالدو من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 82، بعدما تلقى تمريرة من كوستا، لينفرد بأولسين ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.وكاد يوفنتوس أن يسجل الهدف الخامس عبر هيجواين، إلا أن دفاع كالياري أخرج تسديدة الأرجنتيني من على خط المرمى في الدقيقة 88.وسدد جواو بيدرو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس برباعية نظيفة.





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رونالدو هاتريك اليوفي



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