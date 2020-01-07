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هذا ما تعهد به سليماني للحوثيين قبل أيام من مقتله
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 01:05:00 صباحاً

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هذا ما تعهد به سليماني للحوثيين قبل أيام من مقتله
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*يمن برس - متابعات خاصة

كشفت مصادر مطلعة أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني عقدت مع قيادات حوثية اجتماعا. بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل مقتله بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020.


ونقلت قناة "يمن شباب" عن تلك المصادر أن اللقاءات التي أجراها سليماني قبل مقتله مع قيادات في حزب الله اللبناني والحوثيين "هدفت لتنفيذ عمليات إرهابية في المياه الإقليمية اليمنية ضد سفن عسكرية أمريكية ودولية مختلفة؛ لتخفيف الضغط الدولي على إيران".

 

وأوضحت أن سليماني "كان يشعر أنه وبلاده في خطر، وأن الطريقة الوحيدة للضغط على الأمريكيين وإجبارهم على التفاوض هو تحريك الوكلاء والمليشيا لإفشال الانتفاضات المناهضة لإيران وأتباعها في البلدان العربية".

 

وأضافت، نقلاً عن المصادر، أن الحوثيين "تلقوا تعهداً من سليماني بإرسال مزيد من الخبراء والأسلحة إلى الحديدة في اليمن".


وتحدثت القناة عن أن الاجتماع عقد أيضاً بمشاركة قيادات حوثية أخرى، والمشرف الإيراني على مليشيا الحوثي في صنعاء، القيادي في الحرس الثوري عبد الرضاء شهلاي، عبر الشبكة العنكبوتية.


وكانت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران توعدت على لسان قياداتها بـ"رد سريع ومباشر"، بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بضربة أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.


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خاص - يمن برس

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