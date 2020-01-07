ليبيا: قوات حفتر تعلن السيطرة على مسقط رأس القذافي

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*يمن برس - متابعات

أعلنت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر مساء الاثنين، السيطرة على مدينة سرت بالكامل مسقط القذافي إضافة إلى مطار المدينة.

وأكدت أن قوات الجيش تعمل على تأمين المدينة وتمشيط بعض المواقع" التي كانت تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية قبل بدء العمليات العسكرية.

وبحسب روايات عدد من السكان، تمكنت قوات حفتر من السيطرة على معظم مناطق مدينة سرت بعد مواجهات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر باتجاه مطار مدينة سرت في وقت سابق الاثنين.

وكانت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق قد أعلنت في وقت سابق أنها صدت هجوما لقوات حفتر شرقي المدينة، وأنها دفعت بتعزيزات إلى مشارف سرت لتحصين مداخلها وتأمين ضواحيها الشرقية والجنوبية.