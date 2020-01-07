مفاجأة أبل خلال 2020.. آيفون رخيص الثمن وبمواصفات مذهلة

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

رجحت مجلة فوربس أن يطرح عملاقة الإلكترونيات آبل هاتف آيفون جديدا من طراز SE، يناسب الذين يخصصون ميزانية أقل لاقتناء هواتف آيفون، خلال عام 2020.

وبحسب تقرير لفوربس، اعتمدت فيه على مواقع متخصصة، من المرجح أن تزود آبل الطراز الجديد من هواتفها بشاشة LCD، وسيشكل الجهاز نسخة مطورة من طراز SE ضمن مجموعة الأجهزة المزمع إطلاقها في 2020.

ويتوقع أن ينضم العضو الجديد من هواتف آيفون إلى فريقه في نهاية 2020 أو بداية 2021. كما يتوقع أن يتم طرحه بشاشة أكبر من سابقه، قد تصل إلى 6.1 بوصة.