لن تصدق.. شاهد كيف نُقل جثمان قاسم سليماني إلى إيران

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*يمن برس - متابعات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل الطائرة التي نُقل فيها جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، من بغداد إلى طهران.

وظهر في مقطع الفيديو، توابيت بداخلها جثمانا سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقياديون آخرون.

وحسب ما ظهر في الفيديو، وضعت التوابيت على مقاعد الركاب، فيما لفت بالعلم الإيراني، باستثناء تابوت المهندس، الذي لُف بالعلم العراقي، ووضع على كل واحد من التوابيت صورة لصاحب الجثمان واسمه.

وعرضت شاشة التلفاز داخل الطائرة، مقاطع فيديو لقاسم سليماني وأغاني إيرانية.

ونُقل جثمان المهندس إلى إيران لإجراء فحص DNA عليه، بحسب ما أعلن الحشد الشعبي العراقي في وقت سابق.