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8 مضادات حيوية طبيعية.. احرصوا على تناولها

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*يمن برس - متابعات

من الأفضل غالبًا أن يتم منح الجسم بعض الوقت لمحاولة محاربة البكتيريا بدون أدوية. ومن ثم يتم تحسين القدرة الطبيعية على مكافحة العدوى عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور بشكل منتظم. وعندما يحتاج الجسم إلى دفعة لتعزيز محاربة داء مزعج، فيمكن تجربة واحد من 8 وجبات غذائية أو مشروبات، تحتوي على مضادات حيوية طبيعية:



1. الثوم

يعد الثوم عنصرا غذائيا شاملا فائق الجودة، ليس فقط لأنه يستخدم كمضاد حيوي طبيعي لمئات السنين، بل لأنه يتميز أيضًا بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات والميكروبات. ويرجع الفضل إلى مركب يسمى الأليسين، متوافر أيضًا في البصل. ولمحاربة العدوى، يمكن استخدام الثوم المطحون إما شبه مطبوخ أو نيئا.



2. الفلفل

ربما تعد هذه النصيحة مغايرة للأمر الشائع والمتعارف عليه بشأن تجنب تناول المرضى للوجبات الحريفة. ولكن يعد الفلفل الحار في الواقع مضادا حيويا، ومضادا للفطريات في الطبيعة، لذلك ربما يمكن تحمل بعض المعاناة لتقصير فترة المرض. يمكن تخفيف حريفة الفلفل بزيت الزيتون أو جوز الهند من أجل الحصول على فوائد الفلفل دون الإضرار بالأنسجة الرقيقة.



3. خلاصة بذور الجريب فروت

تقوم العصارة المستخلصة من بذور الغريب فروت بنفس قوة المكونات النشطة في الصابون المضاد للبكتيريا. ويمكن استخدام مستخلص بذور الغريب فروت سواء بالبلع لعلاج العدوى البكتيرية أو سطحيا للقضاء على الثآليل والوقاية من الأمراض المعدية.



4. زنجبيل

ثبت علميا أن المحتوى النشط للزنجبيل واسمه الـ"جينجيرول"، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويمنع أو يهدئ من مشاكل الجهاز الهضمي. واعتاد الأجداد استخدام الزنجبيل كمضاد حيوي طبيعي، خاصة ضد مسببات الأمراض من خلال المأكولات. ويساعد تناول القليل من الزنجبيل مع الوجبات الغذائية على الوقاية من السالمونيلا أو الليستريا.



5. الكرنب

تتسبب مركبات الكبريت الموجودة في الملفوف في توليد الغاز، لكنها أيضًا ذات فاعلية قوية في تدمير الخلايا الضارة. وتكون الوظيفة المضادة للبكتيريا في الملفوف أقوى عند تناوله نيئا.



6. زيت جوز الهند

ترجع أهمية زيت جوز الهند إلى كونه غنيا بمضادات الأكسدة وما له من خصائص مضادة للفطريات والميكروبات. ويسهم تناول كميات بسيطة من زيت جوز الهند في تقوية جهاز المناعة.



7. خل التفاح

يؤكد عشاق خل التفاح على فوائده المتعددة بداية من فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان، ويقوم خل التفاح أيضا بدور المضادات الحيوية والمطهرات بما يساعد على الشفاء من الكثير من الأمراض.



8. مستخلص ورق الزيتون

لا يقتصر الأمر على الزيتون وزيته على توفير مزايا صحية - فورقة شجرة الزيتون سهلة الاستخدام أيضًا في كل بيت. تم استخدام مستخلص أوراق الزيتون كعلاج طبيعي لحالات الحمى منذ أوائل القرن التاسع عشر على الأقل.



كما تبين أيضا أنه يعد علاجا ناجحا للملاريا. واكتشف الباحثون مؤخرًا أن حمض الأنيوليك في أوراق الزيتون يعمل كمضاد حيوي واسع الطيف يمكن أن يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك من الأفضل غالبًا أن يتم منح الجسم بعض الوقت لمحاولة محاربة البكتيريا بدون أدوية. ومن ثم يتم تحسين القدرة الطبيعية على مكافحة العدوى عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور بشكل منتظم. وعندما يحتاج الجسم إلى دفعة لتعزيز محاربة داء مزعج، فيمكن تجربة واحد من 8 وجبات غذائية أو مشروبات، تحتوي على مضادات حيوية طبيعية:1. الثوميعد الثوم عنصرا غذائيا شاملا فائق الجودة، ليس فقط لأنه يستخدم كمضاد حيوي طبيعي لمئات السنين، بل لأنه يتميز أيضًا بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات والميكروبات. ويرجع الفضل إلى مركب يسمى الأليسين، متوافر أيضًا في البصل. ولمحاربة العدوى، يمكن استخدام الثوم المطحون إما شبه مطبوخ أو نيئا.2. الفلفلربما تعد هذه النصيحة مغايرة للأمر الشائع والمتعارف عليه بشأن تجنب تناول المرضى للوجبات الحريفة. ولكن يعد الفلفل الحار في الواقع مضادا حيويا، ومضادا للفطريات في الطبيعة، لذلك ربما يمكن تحمل بعض المعاناة لتقصير فترة المرض. يمكن تخفيف حريفة الفلفل بزيت الزيتون أو جوز الهند من أجل الحصول على فوائد الفلفل دون الإضرار بالأنسجة الرقيقة.3. خلاصة بذور الجريب فروتتقوم العصارة المستخلصة من بذور الغريب فروت بنفس قوة المكونات النشطة في الصابون المضاد للبكتيريا. ويمكن استخدام مستخلص بذور الغريب فروت سواء بالبلع لعلاج العدوى البكتيرية أو سطحيا للقضاء على الثآليل والوقاية من الأمراض المعدية.4. زنجبيلثبت علميا أن المحتوى النشط للزنجبيل واسمه الـ"جينجيرول"، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويمنع أو يهدئ من مشاكل الجهاز الهضمي. واعتاد الأجداد استخدام الزنجبيل كمضاد حيوي طبيعي، خاصة ضد مسببات الأمراض من خلال المأكولات. ويساعد تناول القليل من الزنجبيل مع الوجبات الغذائية على الوقاية من السالمونيلا أو الليستريا.5. الكرنبتتسبب مركبات الكبريت الموجودة في الملفوف في توليد الغاز، لكنها أيضًا ذات فاعلية قوية في تدمير الخلايا الضارة. وتكون الوظيفة المضادة للبكتيريا في الملفوف أقوى عند تناوله نيئا.6. زيت جوز الهندترجع أهمية زيت جوز الهند إلى كونه غنيا بمضادات الأكسدة وما له من خصائص مضادة للفطريات والميكروبات. ويسهم تناول كميات بسيطة من زيت جوز الهند في تقوية جهاز المناعة.7. خل التفاحيؤكد عشاق خل التفاح على فوائده المتعددة بداية من فقدان الوزن إلى الوقاية من السرطان، ويقوم خل التفاح أيضا بدور المضادات الحيوية والمطهرات بما يساعد على الشفاء من الكثير من الأمراض.8. مستخلص ورق الزيتونلا يقتصر الأمر على الزيتون وزيته على توفير مزايا صحية - فورقة شجرة الزيتون سهلة الاستخدام أيضًا في كل بيت. تم استخدام مستخلص أوراق الزيتون كعلاج طبيعي لحالات الحمى منذ أوائل القرن التاسع عشر على الأقل.كما تبين أيضا أنه يعد علاجا ناجحا للملاريا. واكتشف الباحثون مؤخرًا أن حمض الأنيوليك في أوراق الزيتون يعمل كمضاد حيوي واسع الطيف يمكن أن يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات.







مضادات حيوية طبيعية تناولوها



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