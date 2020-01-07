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انهيار مقلق للريال اليمني أمام الدولار والعمالات الأجنبية (الأسعار في هذه الأثناء)
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 02:21:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا مخيفا اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020م كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي:
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 164.5
الدولار 625
الإماراتي : 167.5
العماني : 1602
ذهب كسر 21 : 26,700
(( أسعار البيع ))
السعودي : 165.5
الدولار : 630.5
الإماراتي : 170
العماني : 1630
ذهب كسر 21 : 27,000
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