 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / مقتل وإصابة أكثر من 80 إيراني أثناء تشييع قاسم سليماني في كرمان
مقتل وإصابة أكثر من 80 إيراني أثناء تشييع قاسم سليماني في كرمان
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 02:38:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مقتل وإصابة أكثر من 80 إيراني أثناء تشييع قاسم سليماني في كرمان
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن التلفزيون الإيراني مصرع 35 وإصابة 48 آخرين، الثلاثاء، إثر تدافع بين حشود مشاركة في تشييع جنازة قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد قبل أيام.
 
وقال في تقرير، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، إن التدافع حدث في إقليم كرمان (جنوب شرق) مسقط رأس سليماني أثناء تحرك موكب الجنازة.
 
وقدرت وسائل إعلام إيرانية حشود المشيعيين بالملايين.
 
وردد المشيعون خلال الجنازة عبارات تندد بالولايات المتحدة.
 
وجرت مراسم تشييع سليماني في عدة مدن إيرانية وعراقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
 
وقتل سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
329
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©