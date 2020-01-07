مقتل وإصابة أكثر من 80 إيراني أثناء تشييع قاسم سليماني في كرمان

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلن التلفزيون الإيراني مصرع 35 وإصابة 48 آخرين، الثلاثاء، إثر تدافع بين حشود مشاركة في تشييع جنازة قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد قبل أيام.
وقال في تقرير، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، إن التدافع حدث في إقليم كرمان (جنوب شرق) مسقط رأس سليماني أثناء تحرك موكب الجنازة.
وقدرت وسائل إعلام إيرانية حشود المشيعيين بالملايين.
وردد المشيعون خلال الجنازة عبارات تندد بالولايات المتحدة.
وجرت مراسم تشييع سليماني في عدة مدن إيرانية وعراقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقتل سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
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