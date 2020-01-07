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المليشيا الحوثية تعترف رسميا بمصرع قائدها الأبرز في تعز وتشيّع جثمانه في صنعاء

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القيادي الحوثي أبو زيد

*يمن برس -متابعة خاصة

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بمصرع أحد قادتها البارزين ومرافقه، ضمن معركة أطلقت عليها بـ"معركة النفس الطويل".



وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنه شيع في صنعاء اليوم، جثمان قائد اللواء 17 مشاه المعين من الحوثيين العميد علي عبدالرزاق محمد الشرعي المكنى (أبو زيد صريح).







وذكرت (سبأ) أن "أبو زيد صريح" قتل في "معركة النفس الطويل" على حد قولها .



وكانت قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أعلنت، أمس، أن القيادي الحوثي "أبوزيد" لقي مصرعه بنيران مدفعيتها في منطقة الربيعي غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري أمس الاثنين، لـ"يمن برس" إن القيادي الحوثي لقي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية في جبهة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن "أبو زيد" يعد أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريباً عالياً في إيران على يدي خبراء عسكريين في الحرس الثوري، كما تدرب على يد خبراء في حزب الله اللبناني.



وأشار المصدر إلى أن الحوثي "أبوزيد" شارك في الحروب الستة ضد القوات الحكومية إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بمصرع أحد قادتها البارزين ومرافقه، ضمن معركة أطلقت عليها بـ"معركة النفس الطويل".وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أنه شيع في صنعاء اليوم، جثمان قائد اللواء 17 مشاه المعين من الحوثيين العميد علي عبدالرزاق محمد الشرعي المكنى (أبو زيد صريح).وذكرت (سبأ) أن "أبو زيد صريح" قتل في "معركة النفس الطويل" على حد قولها .وكانت قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أعلنت، أمس، أن القيادي الحوثي "أبوزيد" لقي مصرعه بنيران مدفعيتها في منطقة الربيعي غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).وقال مصدر عسكري أمس الاثنين، لـ"يمن برس" إن القيادي الحوثي لقي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية في جبهة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة.وأوضح المصدر أن "أبو زيد" يعد أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريباً عالياً في إيران على يدي خبراء عسكريين في الحرس الثوري، كما تدرب على يد خبراء في حزب الله اللبناني.وأشار المصدر إلى أن الحوثي "أبوزيد" شارك في الحروب الستة ضد القوات الحكومية إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن







المليشيا الحوثية تعز أبو زيد



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