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بعد استهداف معسكرات الضالع ..محلل عسكري يثير الشك ويضع هذه الجهات في دائرة الاتهام

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صور من استهداف معسكر الصدرين اليوم

*يمن برس -متابعة خاصة

دعا المحلل العسكري العقيد "يحيى أبو حاتم" قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات استهداف المعسكرات في محافظة الضالع (جنوب اليمن).



ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر تابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في محافظة الضالع إلى 11 قتيلاً و28 جريحاً، بحسب مصدر عسكري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.







وأوضح المصدر إن "ميليشيا الحوثي استهدفت معسكر اللواء الرابع احتياط في الصدرين بمديرية مريس شمال الضالع، بأربعة صواريخ متوسطة المدى أثناء تجمع جنود المعسكر لاستلام مرتباتهم".



وقال يحيى ابو حاتم في مداخلة مع قناة "الحدث" إنه يجب التحقيق مع قيادات المعسكرات في محافظة الضالع بسبب "الاهمال والتجاوز للقواعد العسكرية".



وأضاف أبو حاتم "نحن أمام اكثر من استهداف وبنفس الطريقة"، متسائلاً: "هل هناك تراخٍ من قبل القيادات مع جماعة الحوثي أم أنها لا تعي ما هو الحاصل؟".



وأشار ابو حاتم إلى أن "المعسكرات يجب ألا تكون في حالة تجمع او عروض عسكرية في وقت الحرب"، مضيفاً: "نحن في حالة حرب والمعسكرات على التماس مع العدو"، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وشدد أبو حاتم على ضرورة أن "تكون المعسكرات التدريبية في العمق وفي مناطق آمنة، وكذلك العروض العسكرية، وألا تكون في مناطق الاشتباك التي تسمح للعدو باستهدافها استهدافاً مباشراً".



وقال أبو حاتم "هذه التقصيرات والإهمال يجب أن يعاقب عليه قادة هذه المعسكرات من قبل القيادة العسكرية العليا".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعا المحلل العسكري العقيد "يحيى أبو حاتم" قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات استهداف المعسكرات في محافظة الضالع (جنوب اليمن).ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر تابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في محافظة الضالع إلى 11 قتيلاً و28 جريحاً، بحسب مصدر عسكري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.وأوضح المصدر إن "ميليشيا الحوثي استهدفت معسكر اللواء الرابع احتياط في الصدرين بمديرية مريس شمال الضالع، بأربعة صواريخ متوسطة المدى أثناء تجمع جنود المعسكر لاستلام مرتباتهم".وقال يحيى ابو حاتم في مداخلة مع قناة "الحدث" إنه يجب التحقيق مع قيادات المعسكرات في محافظة الضالع بسبب "الاهمال والتجاوز للقواعد العسكرية".وأضاف أبو حاتم "نحن أمام اكثر من استهداف وبنفس الطريقة"، متسائلاً: "هل هناك تراخٍ من قبل القيادات مع جماعة الحوثي أم أنها لا تعي ما هو الحاصل؟".وأشار ابو حاتم إلى أن "المعسكرات يجب ألا تكون في حالة تجمع او عروض عسكرية في وقت الحرب"، مضيفاً: "نحن في حالة حرب والمعسكرات على التماس مع العدو"، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.وشدد أبو حاتم على ضرورة أن "تكون المعسكرات التدريبية في العمق وفي مناطق آمنة، وكذلك العروض العسكرية، وألا تكون في مناطق الاشتباك التي تسمح للعدو باستهدافها استهدافاً مباشراً".وقال أبو حاتم "هذه التقصيرات والإهمال يجب أن يعاقب عليه قادة هذه المعسكرات من قبل القيادة العسكرية العليا".







الضالع الصدرين أبو حاتم



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