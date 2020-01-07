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بالتزامن مع قصف الضالع ..الحوثي يعلن إسقاط طائرة استطلاعية للتالحف في الجوف
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 03:59:00 مساءً

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مسلح حوثي
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مسلح حوثي

*يمن برس -الجوف
أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في"الفيسبوك": "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتل نوع CH-4 في محافظة الجوف أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية".


وأوضح أن: "الطائرة تم إسقاطها بعد استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

وأشار إلى: "أن الطائرة تعتبر الثالثة من ذات النوع التي يتم إسقاطها".

وقُتل 10 جنود يمنيين وأصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في قصف بصاروخ باليستي يعتقد شنته جماعة  "الحوثيين"، على معسكر للجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.


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خاص - يمن برس

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