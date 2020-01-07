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مليشيا الحوثي تستحدث سجوناً خاصة في عدد من المؤسسات الحكومية بـ"إب"

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تعبيرية

*يمن برس -إب

كشفت مصادر مطلعة، عن وجود سجون خاصة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية الخاضعة لسلطاتها في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت المصادر إن قيادات حوثية معينة في مكاتب حكومية في المحافظة استحدثت سجون خاصة في تلك المكاتب وأخرى في مكاتب تدار تحت إشراف مشرفين حوثيين في مكاتب أخرى.



وبحسب المصادر فإن السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي، تمارس عمليات تعذيب بحق المحتجزين الذين يظل بقاء بعضهم لأشهر.



وأشارت المصادر إلى وجود سجون خاصة في عدد من المؤسسات والمرافق والمصالح الحكومية، التي تخضع لسلطات الحوثيين من بينها(ديوان المحافظة ـ الأوقاف ـ المالية ـ الضرائب ـ الجمارك ـ الأشغال ـ صندوق النظافة).



وكانت حملة واسعة لناشطين في إب، قد دشنت على مواقع التواصل الإجتماعي، الأيام الماضية، وطالبت بإغلاق السجون الخاصة في المكاتب الحكومية والتي تديرها قيادات حوثية، بالتزامن مع عملية اختطاف لكابتن المنتخب الوطني سابقا وأمين عام نادي اتحاد إب "أحمد البريد" من قبل مدير مكتب أوقاف إب.



ويقبع مئات المختطفين في السجون الرسمية التي تديرها مليشيا الحوثي في المحافظة منذ سنوات، ووفق أحدث تقرير حقوقي فإن المليشيا الانقلابية اختطفت أكثر من 4000 خلال خمس سنوات من الانقلاب.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر مطلعة، عن وجود سجون خاصة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية الخاضعة لسلطاتها في محافظة إب، وسط اليمن.وقالت المصادر إن قيادات حوثية معينة في مكاتب حكومية في المحافظة استحدثت سجون خاصة في تلك المكاتب وأخرى في مكاتب تدار تحت إشراف مشرفين حوثيين في مكاتب أخرى.وبحسب المصادر فإن السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي، تمارس عمليات تعذيب بحق المحتجزين الذين يظل بقاء بعضهم لأشهر.وأشارت المصادر إلى وجود سجون خاصة في عدد من المؤسسات والمرافق والمصالح الحكومية، التي تخضع لسلطات الحوثيين من بينها(ديوان المحافظة ـ الأوقاف ـ المالية ـ الضرائب ـ الجمارك ـ الأشغال ـ صندوق النظافة).وكانت حملة واسعة لناشطين في إب، قد دشنت على مواقع التواصل الإجتماعي، الأيام الماضية، وطالبت بإغلاق السجون الخاصة في المكاتب الحكومية والتي تديرها قيادات حوثية، بالتزامن مع عملية اختطاف لكابتن المنتخب الوطني سابقا وأمين عام نادي اتحاد إب "أحمد البريد" من قبل مدير مكتب أوقاف إب.ويقبع مئات المختطفين في السجون الرسمية التي تديرها مليشيا الحوثي في المحافظة منذ سنوات، ووفق أحدث تقرير حقوقي فإن المليشيا الانقلابية اختطفت أكثر من 4000 خلال خمس سنوات من الانقلاب.







مليشيا الحوثي سجون خاصة مؤسسات حكومية



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