الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قطعة سلاح مصرية نادرة جداً معروضة للبيع في اليمن (صور)

قطعة سلاح مصرية نادرة جداً معروضة للبيع في اليمن (صور)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعات

عرض حساب للأسلحة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قطعة سلاح نادرة جداً تعود لحقبة الستينيات، للبيع في اليمن.



وقال "انليست مايك" الباحث المتخصص في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا في حسابه على "تويتر" إن بندقة "حكيم" المصرية معروضة للبيع وتعد قطعة نادرة جداً".





وأوضح "انليست مايك" إن البندقية كانت موجودة منذ بعض الوقت، ويعود تاريخها إلى منتصف الستينيات".



وبحسب ما أوردته موسوعة "ويكيبيديا" تعد بندقية حكيم أو حكيم 54 بندقية نصف آلية من إنتاج الجيش المصري في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وتجمع عناصر من بندقية سيمينوف وبندقية سويدية الصنع ويطلق عليها Ag m/42 بعد أن طورها المصريين لاستخدام العيار الألماني 57×7,92 ملم (كعيار بنادق ماوزر الألمانية).



واستمر إنتاج البندقية في الخمسينات والستّينات على مكائن تم شراؤها وجلبها من السويد، وتم تصنيع حوالي 70 ألف بندقية من هذا النوع قبل توقف الإنتاج نهائياً.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عرض حساب للأسلحة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قطعة سلاح نادرة جداً تعود لحقبة الستينيات، للبيع في اليمن.وقال "انليست مايك" الباحث المتخصص في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا في حسابه على "تويتر" إن بندقة "حكيم" المصرية معروضة للبيع وتعد قطعة نادرة جداً".وأوضح "انليست مايك" إن البندقية كانت موجودة منذ بعض الوقت، ويعود تاريخها إلى منتصف الستينيات".وبحسب ما أوردته موسوعة "ويكيبيديا" تعد بندقية حكيم أو حكيم 54 بندقية نصف آلية من إنتاج الجيش المصري في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وتجمع عناصر من بندقية سيمينوف وبندقية سويدية الصنع ويطلق عليها Ag m/42 بعد أن طورها المصريين لاستخدام العيار الألماني 57×7,92 ملم (كعيار بنادق ماوزر الألمانية).واستمر إنتاج البندقية في الخمسينات والستّينات على مكائن تم شراؤها وجلبها من السويد، وتم تصنيع حوالي 70 ألف بندقية من هذا النوع قبل توقف الإنتاج نهائياً.







قطعة سلاح اليمن مصر



شارك الخبر أصدقاءك:



502

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







